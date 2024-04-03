"الزراعة": استمرار توافد المواطنين على معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

القاهرة- أ ش أ

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالدقي مازال يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية.. مؤكدا على رضائهم بالخدمات التي يقدمها المعرض واستمراره إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وقال صالح إنه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50%‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن. وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار. وأشار إلى أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال إتاحة وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار..موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.

وأوضح أنه سوف يتم توفير كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة والأسماك استعدادا لعيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وشم النسيم، بالإضافة إلى توفير حوالي 12 نوعا من الكعك والبسكويت والبيتي فور والغربية وبأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنحو 30‎%.