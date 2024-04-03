إعلان

BBC

"الزراعة": استمرار توافد المواطنين على معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

04:53 م الأربعاء 03 أبريل 2024

معرض خير مزارعنا لأهالينا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالدقي مازال يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية.. مؤكدا على رضائهم بالخدمات التي يقدمها المعرض واستمراره إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وقال صالح إنه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50%‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن. وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار. وأشار إلى أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال إتاحة وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار..موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.

وأوضح أنه سوف يتم توفير كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة والأسماك استعدادا لعيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وشم النسيم، بالإضافة إلى توفير حوالي 12 نوعا من الكعك والبسكويت والبيتي فور والغربية وبأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنحو 30‎%.

هذا المحتوى من

Asha
خير مزارعنا لأهالينا السلع الغذائية وزارة الزراعة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي يتابع مستجدات بعض مشروعات وزارة الاتصالات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* 6 أيام.. قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر
* ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم البت فيها؟ الحكومة تجيب
* التوقيت الصيفي 2024.. الحكومة تحسم موعد تغيير الساعة
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"