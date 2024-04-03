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الحكومة توافق على إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

03:40 م الأربعاء 03 أبريل 2024

مجلس الوزراء

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كتب-محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع تحالف "سيمنس ـ جاميسا" للطاقة المتجددة، بمنطقة خليج السويس.

وعقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة ولاية ثالثة.

مجلس الوزراء محطة توليد كهرباء مصطفى مدبولي

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