مصدر بالصحة يكشف حقيقة انتشار "الجديري المائي" بمدارس الجيزة

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مُطلع بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، حقيقة انتشار حالات مُصابة بالجديري المائي، في بعض المدارس بمحافظة الجيزة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه جرى رصد بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور إصابات بالجديري المائي في إحدى المدارس، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من قسم الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة للتحقق من الأمر على أرض الواقع.

وأوضح المصدر أن اللجنة ذهبت إلى المدرسة الواقعة بمدينة حدائق أكتوبر صباح اليوم، وتم إجراء معاينة كافة الطلاب والتحقق من مدى وجود حالات اشتباه في إصابة أحد الطلاب بالجديري المائي، وثبت للجنة أنه لا يوجد أي حالات إصابة بالجديري المائي على الإطلاق.

ومع ذلك، شدد المصدر على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمدرسة، وتنفيذ "تثقيف صحي" للعاملين بالمدرسة والطلاب الحاضرين أثناء اليوم الدراسي، وإبلاغ إدارة المدرسة بالتواصل على الفور حال الاشتباه في أي حالة إصابة.

وقال المصدر: "الوضع آمن ومستقر فيما يخص الوضع الوبائي داخل المدارس، ولا يوجد ما يثير الخوف بين الطلاب، كما لا يوجد ما يستدعي تأجيل الامتحانات".

وبحسب دليل الطب الوقائي الصادر من وزارة الصحة، فإن الجديري المائي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال بشكل عام، لكنه يمكن أن يصيب الكبار أيضا، وتحدث العدوى غالبا خلال فصلي الشتاء والربيع وتشفي معظم الحالات تماما، وفيما تتراوح فترة الحضانة من 10 إلى 21 يوما.

اقرأ أيضًا:

إجازة 10 أيام.. ننشر إجراءات "الصحة" للوقاية من الجديري المائي