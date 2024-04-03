الصحة تكشف عدد مرضى الغسيل الكلوي في مصر

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدد مرضى الغسيل الكلوي في مصر، بالتزامن مع افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي؛ للتيسير على المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن عدد مرضى الغسيل الكلوي في مصر يبلغ حوالي 59 ألف مريض، يتلقى منهم 37 ألف مريض الخدمة الطبية في مستشفيات الوزارة بنسبة 63.3 بالمئة، من خلال 397 مركزًا حكومياً.

وأشار البيان إلى تلقي 17 ألف مريض الخدمة في مستشفيات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بنسبة 28.3 بالمئة في عدد 380 مركزًا خاصًا.

بينما يتلقى 5 آلاف مريض الخدمة في جهات أخرى كالمستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة والشركات والوزارات الأخرى بنسبة تصل 8.4 بالمئة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه يتم إجراء 9.2 مليون جلسة غسيل كلوي في العام الواحد من خلال "11 ألف ماكينة غسيل كلوي حكومي و4 آلاف ماكينة بالقطاع الخاص"، بقيمة إجمالية سنوية تصل إلى 5.3 مليار جنيه في العام، وتشمل قرارت العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

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وزير الصحة يفتتح المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي