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BBC

موعد رؤية ظاهرة كسوف الشمس في المنطقة العربية

12:02 م الأربعاء 03 أبريل 2024

الدكتور جاد القاضي

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كتب - عمر صبري:

قال الدكتور جاد القاضي، الرئيس السابق لمعهد الفلك وأمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إن ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر تتكرر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف القاضي، خلال نشرة علمية فلكية، أن المنطقة العربية سوف تشهد كسوفا كليا للشمس في أغسطس 2027.

وتشهد مناطق محددة على مستوى الكرة الأرضية مشاهدة كسوفًا جزئيًا أو كليًا للشمس الإثنين 8 أبريل المقبل.

ولن ترى هذه الظاهرة فى مصر ولا فى أي دولة عربية.

وسوف ترى ظاهرة كسوف الشمس جزئيا في غرب أوروبا والمحيط الأطلنطي وأمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي.

وسيكون كسوفا كليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الدكتور جاد القاضي المنطقة العربية ظاهرة كسوف الشمس

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