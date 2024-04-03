الزراعة: كيلو الدواجن بـ 95 جنيها في منافذ الوزارة.. فيديو

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك عددا من الإجراءات اتخذتها الوزارة بشأن استقبال الزائرين بالحدائق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن حديقة الأسماك بالجبلاية "الزمالك "مفتوحة أمام المواطنين خلال الأعياد وطوال العام وكذلك حدائق الحيوان في بعض المحافظات مثل الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

وأشار متحدث وزارة الزراعة، إلى أن حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة ما زالا تحت التطوير من خلال التحالف المصري الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وتحت إشراف الاتحادين الدولى والإفريقي لحدائق الحيواني وبالتعاون مع أكبر مكاتب الاستشارية الهندسية العالمية.

كما أكد الدكتور محمد القرش، أن منافذ وزارة الزراعة، تستهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الوزارة طرحت كرتونة البيض بسعر 140 جنيها وكيلو اللحوم البيضاء بسعر 95 جنيها، مبينا أن توافر المعروض يساهم في استقرار الأسعار.

