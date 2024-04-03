ما حكم تجميد البويضات؟.. سعاد صالح توضح

كتبت -داليا الظنيني:

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال بشأن حكم تجميد البويضات.

وقالت خلال حوارها لبرنامج "أصعب سؤال" المذاع على قناة الشمس، اليوم الثلاثاء، إن هناك نظرية تسمى المصلحة، ففي حالة تعرض الزوج أوالزوجة لمشكلات، تجعلهم لا ينجبون، فمن الممكن أن يتم تلقيح داخل رحم الزوجة، ويكون طفلا شرعيًا، ولكن إذا كان التلقيح بعد وفاة الأب ففي هذه الحالة يكون الأمر حراما.

وأوضحت أن تجميد البويضات في حالة حياة الزوج حلال، ولكن إذا تمت وتم استخدامها بعد الوفاة يكون حرامًا لأن الأمر هنا سيدخل في اختلاط الأنساب.