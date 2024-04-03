تؤدي إلى تشوه الأسنان.. 4 أسباب لأمراض الفم وأضرارها



كتب - عمر صبري:

قال الدكتور هشام عبدالحكم، أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وعميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إن أشهر أسباب الإصابة بأمراض الفم والأسنان تتمثل في استهلاك كبير من السكريات والحلويات، والتبغ الموجود في المدخنات وتعاطي الكحول وسوء النظافة.

وأوضح عبدالحكم في تصريحات لـ"مصراوي" أن مشكلات الأسنان وصحة الفم تتسبب في ألم وانزعاج وربما تؤدي إلى تشوهات، ناصحًا باتباع مقولة الوقاية خير من العلاج وتجنب الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض الفم والأسنان.

وأضاف أن التسوس هو العرض الأشهر والأكثر انتشارًا بين المواطنين وعلى مستوى العالم والذي يعد أحد أبرز أشكال الإصابة بأمراض الفم والأسنان.