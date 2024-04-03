ما الحكم الشرعي لتأجير الأرحام؟.. سعاد صالح توضح

كتبت -داليا الظنيني:

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على حكم الموقف الشرعي من تأجير الأرحام.

وقالت صالح إن الأمر يرتبط بموقف الإسلام من العلم، إذ أن الإسلام يُقر بالعلم حينما يصبح حقيقة، ويتخطى مرحلة النظرية التي تقبل الإيجاب أو السلب".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "أصعب سؤال، المذاع على قناة الشمس، اليوم الثلاثاء أن الله قال:"سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"، لكن الرحم الصناعي حتى هذه اللحظة "حرام شرعًا".



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