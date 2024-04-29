بروتوكول تعاون بين "القابضة للكهرباء" و"شنايدر اليكتريك" لتحسين الفقد الفني

كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شنايدر اليكتريك مصر في مجال تحسين الفقد الفنى بشبكة الجهد المتوسط.

وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والسيد سيباستيان رييز رئيس شركة شنيدر اليكتريك لمنطقه شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي.

وأكد الدكتور شاكر أن بروتوكول التعاون يأتي تأكيداً على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء للاعتماد على أحدث الأنظمة والتكنولوجيات لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفقد الفني.

وأشاد سباستيان ريز رئيس شركة شنيدر مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذا المشروع التجريبى لتعميمه لتحقيق الاستفادة لشبكات التوزيع وتحسين الفقد الفني بشبكة الجهد المتوسط.

وأضاف المهندس محمد السطوحي نائب رئيس شركه شنيدر أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد المبادئ العامة للتعاون بشأن تنفيذ مشروع تجريبي في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة شنايدر بدون تحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر أي أعباء مالية.