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ضبط مخالفات.. "الجيزة": حملات على أفران الخبز البلدي والسياحي والفينو بهذه المناطق -(صور)

11:11 م الإثنين 29 أبريل 2024
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    حملات على أفران الخبز
  • عرض 4 صورة
    حملات على أفران الخبز
  • عرض 4 صورة
    حملات على أفران الخبز
  • عرض 4 صورة
    حملات على أفران الخبز

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كتب- محمد أبو بكر:

شنت محافظة الجيزة، حملات على أفران الخبز البلدي والسياحي والفينو بنطاق حي الوراق؛ للوقوف على الالتزام بالأوزان والسعر المحدد للخبز.

وبحسب بيان صادر عن "الجيزة"، اليوم الإثنين، تم ضبط عددًا من المخالفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بتواجد حي الوراق والإدارات التموينية والبيطرية.

وشملت الحملات، شوارع الغاز و 10 والعروبة و الأبحاث والقومية العربية وكورنيش النيل.

ونوهت "الجيزة"، إلى جاهزيتها لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أية تلاعب في الأوزان والمواصفات، عبر القنوات الرسمية لها.

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