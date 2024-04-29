كانوا بيشتموني علشان أرد.. محمد أبو بكر: مستعد أعتذر للفنانة ميار الببلاوي في حالة واحدة



كتب- محمد فتحي:

أكد الشيخ محمد أبو بكر، أنه لم يتحدث في عرض ميار الببلاوي، مؤكدًا أنه لم يسيئ لها.

وأضاف خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "نحن في ساحة القضاء تحياتي لكل إنسان محترم أخطأ في حقي أو أصاب، وكانو بيشتموني علشان أرد".

وتابع: "مش شايف أني أخطأت أنا بينت حكم شرعي أحاسب بين يدي الله سبحان وتعالى، وممكن أعتذر للفنانة في حالة واحدة أن يحكم القضاء بالبراءة هعتذر لها علشان هي زعلت.

وأكد أن اعتذاره للفنانة ميار الببلاوي، من منطلق جبر الخاطر، قائلا: "جبر خاطر أخت مسلمة ولكن مش غلط ولا غلط على أني اسأت علشان محدش يفتكر أن الشيخ خايف من الدعوة القضائية وأن أداني القضاء يبقى له رأي يحترم وعلى العين والرأس".