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وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الإماراتي قبل افتتاح معرِض أبو ظبي الدُولي للكتاب

03:33 م الإثنين 29 أبريل 2024

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الإماراتي

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كتب- محمد شاكر:

استقبل سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب الإماراتي، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، في مستهل زيارتها لدولة الإمارات، لحضور افتتاح الدورة 33 لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والذي تحل مصر "ضيف شرف" دورته الحالية.

وبحث الطرفان، أطر التعاون المشترك، وأهم الفعاليات المستقبلية، وجهود دعم العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية.

وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على التعاون المصري الإماراتي في العديد من مجالات الآداب والفنون، والذي تُوج باختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة 33 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، وأن يكون أديب نوبل نجيب محفوظ "شخصية المعرض"، مُعربة عن تمنياتها بأن يخرج المعرض بصورة متميزة تليق باسم الدولتين الشقيقتين.

ومن جانبه، رحب وزير الثقافة الإماراتي، بنظيرته المصرية، على أرض أبو ظبي، مشيدًا بمشاركتها في فعاليات افتتاح الدورة 33 لمعرض أبوظبي، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة الحالية يضفي عليها طابعًا مميزًا، بما تملكه مصر من إرث ثقافي وحضاري.

وقد شهد مراسم الاستقبال، السفير شريف عيسى –سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة-، وعلي بن تميم -رئيس مركز أبوظبي للغة العربية-.

وزيرة الثقافة معرِض أبو ظبي الدُولي للكتاب سالم بن خالد القاسمي
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