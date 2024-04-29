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"إسكان النواب" توافق على موازنة الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطريق

02:23 م الإثنين 29 أبريل 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024/2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023/2024.

وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024/2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام. للجهاز.

كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.

وقررت لجنة الإسكان اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات والطرق العام ، فيما أوصت اللجنة بسرعة إعتماد الهيكل التنظيمي.

مجلس النواب الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات النائب محمد عطية الفيومي الطرق العامة
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