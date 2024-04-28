المتحدث العسكري: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها - تفاصيل

كتب- محمد سامي:

نجحت قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة، قبل قليل، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 440 بندقية خرطوش و1 رشاش كلاش و77 طلقة عيار 54 مم وهاتف للاتصال بالقمر الصناعي وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على 2 فرد من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

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