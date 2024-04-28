توجهوا للحي فورا.. تحذير عاجل لشاغلي العقارات المتعارضة مع القطار السريع

كتب- محمد نصار:

أصدر حي حلوان، كشفًا بأسماء شاغلي العقارات المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع.

ويشمل كشف الأسماء، المرحلة الثانية بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو في حلوان والذين لم يتقدموا بطلبات رغبات لرئاسة حي حلوان حتى الآن.

وطالب الحي، المواطنين المذكورين في الكشف، بسرعة الحضور لمقر رئاسة حي حلوان بشارع فيضي تقاطع شارع عبد الرحمن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع اعتبار الموضوع مهمًا وعاجلًا.

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