إعلان

BBC

وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص

02:40 م الأحد 28 أبريل 2024

وزير العمل حسن شحاتة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم، إن القرار يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وأكد بيان وزارة العمل، على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة- كلما أمكن ذلك- تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

وزير العمل حسن شحاتة إجازة عيد العمال القطاع الخاص
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسباب أزمة السكر.. "التموين" للنواب: تحملنا على عاتقنا حل الأزمة -تفاصيل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* "أوسع ما في خيلك اركبه".. ساويرس يكشف سر "خناقته" مع أنس الفقي بسبب مجدي الجلاد
* مكسبها 100 ألف دولار.. السيسي يوجه رسالة على الهواء لأولياء الأمور
* أجواء حارة وأمطار رعدية.. تعرف على طقس الأسبوع الجاري