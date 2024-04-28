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مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل مصابي غَزَّة وتقدم لهم الرِّعاية الطبيَّة الكاملة

02:37 م الأحد 28 أبريل 2024

الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر

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القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن فور وصول مجموعة من المدنيين الفلسطينيين مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة من النِّساء والأطفال والرجال، يتم عمل الفحص المبدئي لكل حالة.

ووجه صديق - بحسب بيان لجامعة الأزهر اليوم الأحد - بعنايتهم للمصابين ومرافقيهم؛ انطلاقًا من دور جامعة الأزهر وتاريخها العريق والمشرف في نصرة القضية الفلسطينية.. وقال إن هناك متابعة دائمة ومستمرة من رئيس الجامعة سلامة داود، الذي أعلن عن توفير كل سبل الدَّعم اللازم للأشقاء من قطاع غزة حتى تمام الشفاء.

وكانت مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، قد استقبلت مجموعة من المدنيين مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة من النِّساء والأطفال والرجال.

هذا المحتوى من

Asha
الدكتور محمود صديق مصابي غزة الرعاية الطبية الفلسطينيين طوفان الأقصى
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