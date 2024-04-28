تبدأ 1 مايو.. شروط التسجيل لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج- إنفوجرافيك

كتب- أحمد السعداوي:

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إنفوجرافيك يسلط الضوء على الشروط الخاصة بالتسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، والتي تبدأ اعتبارًا من ١ مايو ٢٠٢٤ ولمدة شهرين.

يأتي ذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصًا من الدولة المصرية على تقديم كل التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج.

وتلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، وحرصاً من الدولة على تقديم كل التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء (العمل- الدراسة- العلاج...)، فقد تقرر الآتي:

１- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢٤؛ لمدة شهرين.

２- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كل الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (١٨ عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (٣٠ عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.

３- يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بوجود الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.

４- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم تتم تسوية موقفهم التجنيدي.

５- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة على العنوان: هنا

６- تهيب الوزارة بكل المواطنين المقيمين بالخارج سرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة؛ لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.