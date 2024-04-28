السيسي عن مركز البيانات والحوسبة السحابية:"كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة برا"

كتب- محمد نصار:



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قبل إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية، كانت تلجأ إلى الخارج من أجل حفظ بياناتها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد: قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة برا وده نظام موجود في الدنيا، بس قولنا بياناتنا تبقى موجودة عندنا ونوفر التكلفة دي ونحافظ عليها.

وأوضح السيسي: بدأنا المجال ده في 2018 وإحنا بنعمل العاصمة، كانت كل وزارة عندها سيرفرات خاصة بها، لما جينا عملنا الانتقال وإنشاء حكومة في مكان جديد مكانتش عبارة عن مباني شكلها كويس، عملنا كل المعايير المطلوبة عشان الحكومة دي تبقى متقدمة طبقا للمعايير العالمية.

وتابع: ركزنا على إنشاء مراكز بيانات، وقولت هنعمل مركز رئيسي واحد متصل بالحكومة ومحدش هيقدر يخش على الشبكة دي عشان هتبقى مؤمنة تأمين كامل بكل الطرق، الحكومة داخل الوزارة الواحدة تستطيع العمل من خلال شاشات الحواسب الموجودة وتبادل المعلومات والقرارات مع باقي الوزارات المختلفة وبالتالي بقى سرعة وحجم ودقة العمل أكبر بكتير من اللي كنا ماشيين بيه قبل كده.