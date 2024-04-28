السيسي: صرفنا مليارات الدولارات على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لهذا السبب

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تجهيز بنية أساسية متكاملة من أجل الدخول في عصر الرقمنة والتطور الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد: لا بد كدولة نجهز بنية أساسية متكاملة لباقي الموضوع، بكلم الناس المصريين، لما تيجوا تشوفوا حجم الأرقام اللي صرفناها عشان نفتتح الموضوع ده، أرقام كبيرة أوي، بنتكلم في مليارات الدولارات.

وتابع الرئيس: كتير مننا ميحسش بده ويقولك صرفتوا ده كله عشان إيه، وإحنا كمواطنين بنستفيد إيه، إحنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات ومنها المجال ده.