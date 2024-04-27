حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية.. والكهرباء توضح حقيقة وقف تخفيف الأحمال

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووزارة الكهرباء والطاقة تصدر بيانًا رسميًّا توضح حقيقة تحديد موعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال،

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أول تعليق رسمي على أنباء انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ببانًا للرد على أنباء انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

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هل ينتهي قطع الكهرباء؟.. الوزارة توضح حقيقة وقف تخفيف الأحمال في منتصف مايو 2024

انتشرت أنباء ومعلومات تتضمن إصدار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانًا رسميًّا تضمن تحديد موعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال منتصف مايو المقبل؛ بسبب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

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وقف ندب جميع مهندسي الري.. قرار عاجل من الوزارة – تفاصيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عدم الموافقة على طلبات المهندسين بالوزارة والجهات التابعة لها بالندب أو النقل أو الإعارة لأي جهة غير تابعة للوزارة نظرًا للعجز الشديد في أعداد مهندسي الوزارة.

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السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة – فيديو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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صور.. بدء أعمال التشغيل التجريبي للمحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق

تستعد وزارة النقل لبدء تشغيل محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، في الفترة المقبلة.

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البطاطس بـ6 جنيهات.. حي التبين يحدد أسعار ساندوتشات الفول والطعمية – مستند

نشرت الصفحة الرسمية لحي التبين بمحافظة القاهرة، قبل قليل، قائمة بأسعار الخبز السياحي والعيش الفينو الجديدة.

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الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

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برقم العداد.. كيفية الاستعلام عن فاتورة استهلاك كهرباء أبريل 2024

حدَّدت الشركة القابضة للكهرباء عددًا من الآليات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2024، حيث تخدم المشتركين بجميع شبكات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، سواء مستخدمي العدادات التقليدية أو الرقمية.

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هل تأثرت المحاصيل الاستراتيجية بارتفاع درجات الحرارة؟.. "الزراعة" تجيب

كشف خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، عن تأثير موجة الطقس الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، على المحاصيل الاستراتيجية.

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بعد وصول الحبة لـ150 جنيهًا.. موعد انخفاض أسعار البطيخ

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، عن موعد انخفاض أسعار البطيخ بالأسواق بعد أن سجلت حباته أسعارًا جنونية بمختلف الأسواق والمجمعات التجارية.

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أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

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