بعد شائعة انفصالها عن السقا.. مها الصغير توجه رسالة جديدة: بطلوا تعملوا تريندات على حساب حياتنا

كتب- محمد سامي:

أكدت الإعلامية مها الصغير، أن حديثها عن الطلاق خلال حلقة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، لم يكن مقصودًا به شخص معين، موضحة أن حديثها بعيد تمامًا عن حياتها العائلية وزوجها الفنان أحمد السقا.

وطالبت الإعلامية مها الصغير، خلال حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، صفحات السوشيال ميديا التي تجتزأ التصريحات والفيديوهات بمراعاة الحياة الشخصية للأفراد، قائلة: بطلوا تعملوا تريندات على حساب حياة الناس الشخصية، لافتة إلى أنها تفاجأت بالأخبار غير الصحيحة التي تحدثت عن علاقتها بزوجها أحمد السقا.

وكانت الإعلامية مها الصغير، تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت صفحات ومواقع شائعة طلاقها من النجم أحمد السقا، بسبب حديثها عن ظاهرة الطلاق خلال حلقة برنامج حلقة "الستات مايعرفوش يكدبوا".



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