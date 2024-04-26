عوض تاج الدين: كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض ومضاعفاتها

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: إسلام فاروق

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الأبحاث العلمية والإحصاءات الطبية أكدت أن الأشخاص كبار السن و خاصة من يعانون من بعض الأمراض المزمنة يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض و مضاعفاتها.

جاء ذلك خلال إطلاق شركة GSK مصرعن لقاح "شينجريكس"؛ للوقاية من الإصابة بالحزام الناري، وجاء ذلك خلال حدث علمي ضخم أقامته شركة GSK مصر بحضور عدد كبير من الأطباء وكبار خبراء الرعاية الصحية المتخصصين في مختلف القطاعات الطبية فى مصر و العالم.

وتابع "تاج الدين" أن من هذه الأمراض التي يصاب بها كبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة، مرض الحزام الناري، وهو نفس الفيروس الذي يسبب الجديري المائي و الذي يظل كامن وغير نشط في الخلايا العصبية وقد ينشط في وقت لاحق مسببًا الإصابة بالحزام الناري الذي يسبب الآم حادة و شديدة و يصحبه طفح جلدي مؤلم.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية، أنه يمكن الوقاية من هذا المرض من خلال الحصول على اللقاح.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن التحصين باللقاحات لكبار السن يعد أمر في غاية الأهمية، حيث توفر اللقاحات طريقة فعالة لحماية الأشخاص من الأمراض قبل التعرض لها خاصًا مع التقدم بالعمر، وتستخدم التطعيمات وسائل الدفاع الطبيعية للجسم لبناء القدرة على مقاومة الأمراض، وتقوية الجهاز المناعي من خلال تدريبه على تكوين أجسام مضادة تمامًا كما يحدث عند الإصابة بالمرض نفسه ولكن بطريقة تجنبك المرض و أعراضه و مضاعفاته.