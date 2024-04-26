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أرض التجليات وملتقى العالم.. عمل وثائقي يرصد رحلة التنمية والتعمير بسيناء - فيديو

02:50 م الجمعة 26 أبريل 2024

وزارة الدفاع

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كتب- محمد أبو بكر:

نشرت وزارة الدفاع، عبر موقعها الرسمي، فيلما بعنوان "درة التاج"، حيث يرصد رحلة التنمية والتعمير والجهود الجبارة بسيناء، بمشاركة الفنان محمد رياض.

وبدأ الفيلم بتعليق صوتي، جاء فيه "أرض التجليات، أرض الفيروز والكنوز، جمالها مش بس إن موقعها وسط الدنيا، سيناء حالة استثنائية وفريدة، وعلى أرضها تلقى موسى عليه السلام الوصايا العشر للعباد، وعلى رمالها سارت العائلة المقدسة وربنا كرمها بذكرها في القرآن، مفيش مكان في الدنيا ينافس سيناء على مكانتها الدينية والتاريخية والجغرافية، هي ملتقى قارات العالم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب".

يأتي ذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ 42 لتحرير أرض سيناء.

وزارة الدفاع فيلم درة التاج سيناء محمد رياض أرض الفيروز عيد تحرير سيناء الـ42
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