أنفق ملياري جنيه.. وزير العمل: 423 ألف مستفيد من صندوق إعانة الطوارئ منذ تأسيسه

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إنه في مجال حماية العمال ورعايتهم، يأتي صندوق إعانات الطوارئ للعمال كأحد الآليات الهامة التي تسهم في توفير الدعم والمساعدة للعمال في مواجهة التحديات والأزمات المفاجئة.

وأضاف "شحاتة"، في تصريحات صحفية، أنه منذ تأسيس صندوق إعانات الطوارئ للعمال عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، بلغ إجمالي مبالغ صندوق الإعانات مليارين و217 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملاً يعملون في 3985 منشأة.

وأوضح وزير العمل، أنه في الفترة من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل 2024، بلغت قيمة الإعانات التي قدمها الصندوق 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفادت منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملاً.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الإعانات تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به الصندوق، حيث يقدم دعمًا ماليًا لأجور العمال في الشركات التي تواجه تحديات وأزمات سواء كانت خارجية أو داخلية؛ بهدف استعادة الاستقرار وتشغيل عجلة الإنتاج بشكل كامل.

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