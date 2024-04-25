إعلان

BBC

رئيس شعبة الأسماك يكشف أثر حملة المقاطعة في بورسعيد وأسباب ارتفاع الأسعار

11:18 م الخميس 25 أبريل 2024

مقاطعة الأسماك في بورسعيد أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

كشف عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، تأثيرات حملة المقاطعة الشعبية للأسماك في المحافظة، وأبرز الأسباب الكامنة وراء الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

أوضح رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" على قناة ON، أن تأخر المزارع والمراكب في تسليم البضائع بأسعار معقولة يعد عاملاً رئيسياً في تفاقم الأزمة.

وأفاد بأن التجار مضطرون لتحمل تكلفة إضافية بنسبة ربح تصل إلى 6٪ عند شراء الأسماك من المزارع والمراكب، وهي نسبة ليست بالقليلة، مما يجبرهم على البحث عن مصادر أخرى لشراء الأسماك بأسعار أعلى في حال رفض البائعين تخفيض الأسعار.

وأضاف رضوان موضحاً طريقة بيع الأسماك في بور سعيد بأنها تتم بأسلوب أقرب إلى بورصة أسواق المال، إذ يعرض البائعون سلعهم ويتنافس المشترون فيما بينهم للحصول على أفضل الأسعار، وبالنظر إلى قلة الكميات المتاحة أمام الطلب المتزايد، فإن الأسعار حتماً سترتفع نتيجة الندرة في العرض.

وفي شأن ذي صلة، أرجع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية سبب ارتفاع سعر سمك الشبار في بورسعيد إلى كونه متوفرًا لفترة وجيزة تستمر لشهر واحد فقط في السنة، علاوة على تفضيل الأهالي لسمك الشبار المبطرخ، مما يؤدي إلى ترفع الطلب عليه وارتفاع سعره بالتبعية.

وأشار رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد إلى أهمية توسيع نطاق حملة المقاطعة بحيث لا تقتصر على بورسعيد فحسب، معللاً ذلك بإمكانية توجه التجار لنقل بضائعهم إلى محافظات أخرى في حال اقتصرت الحملة على بورسعيد، مما يفقدها تأثيرها وفعاليتها في تحقيق أهدافها الرامية إلى خفض الأسعار.

مقاطعة الأسماك خليها تعفن حملة المقاطعة في بورسعيد رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد حملة المقاطعة الشعبية للأسماك أسباب ارتفاع أسعار الأسماك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أستاذ علاج سموم يُحذر من مخاطر تعاطي المخدرات المخلوطة بالكتامين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صفقة إسرائيل وبريطانيا.. لماذا تختار الدول رواندا لترحيل اللاجئين إليها قسرًا؟
بينهم مروان عطية.. فريق كامل يغيب عن الأهلي في لقاء مازيمبي الكونغولي