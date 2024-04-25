مع بدء التوقيت الصيفي.. تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت شركات الاتصالات في مصر، عن تعطل خدمات كاش الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، خلال الساعات المقبلة، ليستمر العطل لمدة تصل إلى 7 ساعات، مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي الجديد 2024.

وتقوم "فودافون كاش" بتعطيل خدمات التحويل ودفع الفاتورة من الساعة 11 مساءً وحتى 3 صباح الجمعة، وهو نفس موعد انقطاع وعودة خدمات محفظة أورنج، كما كشفت شركة اتصالات عن توقف خدمة المحفظة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما شركة "فوري"، فتوقف بعض خدماتها وبالتحديد "ماي فوري" تقسية وفوري يومي من الساعة 11.30 مساء يوم الخميس إلى 4 صباح الجمعة للقيام بتحديثات.

وفي البنوك، أعلن بنك مصر عن إجراء بعض التحديثات على أنظمته التشغيلية بدءًا من الساعة 11:30 مساءً يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، ولمدة ساعتين تقريباً.

كما أعلن بنك القاهرة عن قيامه باجراء بعض التحديثات على أنظمة البنك التشغيلية مساء اليوم الخميس اعتبارا من الساعة 11.30 مساء لمدة ساعة وذلك بسبب العمل بنظام التوقيت الصيفي.