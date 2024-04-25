لكبح التضخم.. خبير اقتصادي يتوقع زيادة سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل

كتب- حسن مرسي:

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم المتزايد وخفض قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد نافع خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، على أن الظروف العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى مصر بشكل خاص، وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملات في جميع أنحاء العالم.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة لمواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة يعد أحد أهم هذه الإجراءات، حيث أنه سيساهم في كبح جماح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الدكتور مدحت نافع أن رفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على بعض القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع العقارات. ومع ذلك، يرى أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا وأن الفوائد على المدى الطويل ستكون أكبر، فعلى سبيل المثال، سيؤدي توفر العملة الصعبة إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، بما في ذلك السيارات، مما سيصب في مصلحة المستهلكين.

وأثنى الدكتور نافع على جهود الحكومة المصرية المستمرة للإفراج عن البضائع والسلع الأساسية المحتجزة في الموانئ، مشيرًا أن هذه الجهود ستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.