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تعرف على موعد صلاة الجمعة مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي

07:49 م الخميس 25 أبريل 2024

صلاة الجمعة

تطبيق مصراوي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صلاة الجمعة غدًا حسب التوقيت الصيفي، وذلك مع انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل اليوم وذلك وفق قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بشأن تطبيق التوقيت الشتوي والذي تم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

وبحسب ما أعلنت الحكومة، سيتم العمل بالتوقيت الصيفي في الموعد المقرر له خلال شهر إبريل الجاري، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

ويؤدى المصريين غدا صلاة الجمعة بالتوقيت الجديد بعد تطبيق التوقيت الصيفى، حيث يؤذن الظهر في 12:53 م بالقاهرة، بدلا من 11.53، ويتم تعديل مواقيت الصلاة بداية من فجر الجمعة.

مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2024 بتوقيت القاهرة:

- صلاة الفجر 4:28 صباحا.

- صلاة الشروق 6:06 صباحا.

- صلاة الظهر 12:53 مساء.

- صلاة العصر 4:28 مساء.

- صلاة المغرب 7:36 مساء.

- صلاة العشاء 9:02 مساء.

موعد صلاة الجمعة تطبيق التوقيت الصيفي صلاة الجمعة حسب التوقيت الصيفي مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي
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