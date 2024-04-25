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رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل بها

06:04 م الخميس 25 أبريل 2024

الدكتور عادل عبدالعظيم

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تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، محطة بحوث الإسماعيلية، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، لمتابعة العمل بالمحطة وبرنامج الخضر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة سير العمل في المحطة البحثية ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق أهدافها المرجوة.

وشملت الزيارة تفقد برنامج الخضر وبرنامج تقاوي البصل والزيتون والصوب الزراعية والأصول التابعة للمحطة، وكذلك لقاء الباحثين والعاملين بها.

وأوضح عبدالعظيم أن هذه الجولات تستهدف المتابعة الميدانية لسير العمل على أرض الواقع تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة، مشيرا إلى استمرار هذه الزيارات لكل المحطات البحثية، وكذلك الإدارات التابعة لمركز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.

الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية محطة بحوث الإسماعيلية برنامج تقاوي البصل
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