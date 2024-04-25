مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: تحرير سيناء من أعظم الملاحم التي خاضتها مصر

كتب- عمرو صالح:

هنأ الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء العظيمة، مؤكدًا أنها ذكرى ملحمة من أعظم الملاحم التي خاضتها مصر في التاريخ المعاصر.

وقال "صبري"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن مناسبة تحرير سيناء تحمل في قلوب المصريين جميعًا وخاصة أبناء القوات المسلحة الذين يساهمون الآن في أعمال التنمية بجميع أنحاء سيناء ذكرى عظيمة، ولا سيما مع مكانة هذه الأرض الطيبة التي تمثل سدس مساحة مصر.

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام مختلفا، ولا سيما بعدما سيطرت قواتنا المسلحة على كامل أرض سيناء، حتى في ظل اتفاقية السلام، التي كانت تفرض على مناطق محددة "ج" منزوعة السلاح.

وشدد سمير صبري، على أن تحرير سيناء أعاد السلام للأرض التي لم ولن يفرط فيها المصريون مهما كلفهم من تضحيات، حتى جاء تطهيرها من التكفيريين على أيدي أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية والشرفاء من المواطنين، روت دماؤهم الذكية هذه الأرض، ليؤكد التاريخ أن الأرض أرضنا وشرفنا، لا نفرط في ذرة رمال واحدة منها، لتبوء كل محاولات الطامعين الذين أرادوا تنفيذ مخطط أهل الشر لتبادل الأراضي وبأن تكون سيناء أرضا للدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن ما تشهده مدن وقرى المحافظة من تحركات نحو التنمية من أجهزة الدولة بغرض عودة الحياة الطبيعية من خلال عملية إحلال وتجديد لكل المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية، وبما يحقق طموحات المواطن السيناوي بكل المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية بخلاف توفير الخدمات العاجلة وحصر الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل شمال سيناء

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