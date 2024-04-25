تكثيف الرقابة على المخابز.. طلب إحاطة لتفعيل أسعار الخبز السياحي الجديدة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

وقال "عبد الحميد"، في طلب الإحاطة، إنه بعد انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار كان يجب أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار رغيف الخبز إلا أن أصحاب المخابز يتمسكون بالسعر الحالي للخبز الحر رغم انخفاض سعر طن القمح من 26000 إلى 16000 جنيه الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليًا لرغيف الخبز السياحي، معتبرًا ذلك تحديا لقرارات الحكومة التي جاءت بناءً على تنسيق بين وزير التموين والشعبة العامة للمخابز.

وأشار محمد عبد الحميد، إلى التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جرامًا بـ 1.5 جنيه، و40 جرامًا بـ 75 قرشًا، و25 جراما بـ 50 قرشًا، وبالنسبة للخبز الإفرنجي "الفينو"، فسعر الرغيف وزن 35 جرامًا 1 جنيه، ووزن 70 جرامًا، 1.5 جنيه.

وأوضح أن الأسواق شهدت خلال الفترة السابقة، ارتفاعًا في أسعار المواد الخام وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يتطلب بالضرورة انخفاض أسعار بعض المنتجات ومنها الخبز.

وطالب النائب محمد عبد الحميد، جميع أجهزة الدولة الرقابية، بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة وفي مقدمتها أسعار الخبز السياحي والفينو مع التأكد من أوزان رغيف الخبز، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.