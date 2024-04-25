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الأوقاف: مؤتمر حول تأهيل الوعظات ودورهن في الدعوة وخدمة المجتمع 5 مايو

01:35 م الخميس 25 أبريل 2024

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد مؤتمر حول تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع، يوم الأحد 5 مايو 2024، بأكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المؤتمر يأتي ضمن عنايتها بدور المرأة ودعمها وتمكينها، مشيرة إلى أن المحاور ستكون على النحو التالي:

١- الإعداد والتأهيل العلمي والمهاري .

٢- القوافل الدعوية.

٣- الدعوة الإلكترونية.

٤- المشاركة الإعلامية.

٥- خدمة المجتمع.

٦- المشاركات الدولية.

٧- مجال العناية بالنشء,

وطالبت وزارة الأوقاف، الواعظات المعينات والمتطوعات وواعظات الأزهر الشريف، وأمينات الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الراغبات في الحضور التسجيل على الرابط التالي، في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٤م.

وزارة الأوقاف مؤتمر حول تأهيل الواعظات خدمة المجتمع أكاديمية تدريب الأئمة
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