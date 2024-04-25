وزير العمل: زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار في العام المالي الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد؛ لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وقال "شحاتة"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الدولة المصرية، رغم التحديات العالمية، رفعت بتوجيهات رئاسية أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وأضاف وزير العمل، أن الحد الأدنى لرواتب العاملين ارتفع من 1200 جنيه فيما قبل 2017 إلى 6000 جنيه مارس الماضي وللعاملين أيضًا بالقطاع الخاص.

وأوضح وزير العمل، أنه يستفيد من ذلك ما يقرب من 18 مليون عامل وصل أجرهم من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024.

وتابع أن القيادة السياسية تسعى لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بقدر ما تستطيع.

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