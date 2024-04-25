الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري هو المسئول عن تقديم المساعدات والتنسيق مع نظيره الفلسطيني، موضحا أنه تم التنسيق مع كل الدول والجهات الدولية باستقبال الطائرات التى تقل المساعدات إلى أهالي غزة.

وأضاف مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من مطار العريش، أنه كان يتم استقبال من 20 إلى 50 طائرة في اليوم الواحد بمطار العريش، قائلا:"لدينا فرق مقيمة تعمل بكفاءة في مطار العريش".

وأوضح مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أن الفرق المجهزة تعمل على سرعة إنهاء الإجراءات للقادمين إلى مطار العريش، مشددا على أن مصر لديها الخبرة الكاملة وأطقم لوجستية جاهزة ديم الخدمات بكفاءة عالية.

وتابع قائلا:"لدينا فريق من المتطوعين والموظفين يعملون بالتنسيق بينهم لتقديم خدمة متميزة"، متابعا:"عمليات الإخلاء أهم من استقبال المساعدات الدولية، وحمولة الطائرة الواحدة كانت تستوعب 46 شاحنة على الأقل، والنجاح في الاستعانة بمجموعة مدنية للعمل في مطار عسكري".

وأكمل:"حصلنا على صلاحيات لتقديم الخدمة المدنية داخل مطار عسكري، و لدينا فريق مجهز على مدار الساعة لتنفيذ المهام والإخلاء في أسرع وقت، وحافظنا على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل مساعدات بسرعة الإخلاء بكفاءة عالية".





