نشرة التوك شو| موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال وآليات لتغطية جنازات وعزاءات الفنانين

كتبت -داليا الظنينىي:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه.

رئيس تنشيط السياحة: الخزانة العامة تستفيد بـ 35% من تذاكر الحفلات العالمية بمصر

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الحفلة التي أقامتها الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik بمنطقة أهرامات الجيزة، حققت نجاحًا كبيرة

هل يقتحم الاحتلال الاسرائيلي رفح الفلسطينية؟.. سمير فرج يوضح

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهداف عدوانه على غزة حتى الآن، رغم مرور سبعة أشهر على الحرب

خلال أيام.. عزة مصطفى تكشف موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء - فيديو

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، موعد إلغاء قرار تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، مشيرة إلى أن القرار سيتم إلغاؤه بداية من منتصف شهر مايو المقبل

بعد واقعة أحمد صلاح السعدني.. نقيب الصحفيين: آليات محددة لتغطية جنازات وعزاءات الفنانين

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل الاجتماع مع الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية مشيرا إلى أن الاجتماع ساده حالة من الود الكبير وأهمية الوصول إلى قواعد عامة خاصة بالعديد من الأمور منها التغطية الصحفية لجنازات الفنانين.

مدير العمليات بالهلال الأحمر يكشف الجهود المصرية في تقديم المساعدات لغزة

قال الدكتور لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إنه تم تجهيز أول شاحنة مساعدات غذائية لأهالي غزة يوم 8 أكتوبر، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني