غرامة بالآلاف وحرمان من دخول المملكة.. تأشيرات ممنوع أداء الحج بها

كتب- محمد أبو بكر:

تبدأ مصر في تسيير أولى رحلات الحج السياحي البري هذا العام، اعتبارًا من يوم 23 ذو القعدة، الموافق 22 يونيو 2022، وتبدأ أولى رحلات الحج السياحي الجوي هذا العام يوم 25 ذو القعدة، الموافق 24 يونيو 2022.

وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن أسماء التأشيرات الممنوعة أداء الحج هذا الموسم من خلالها، والتي جاءت كالآتي:

- تأشيرة الزيارة.

- التأشيرة السياحية.

- تأشيرة العمل.

- تأشير المرور "الترانزيت".

- تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة)

وأوضح المصدر، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن أداء الحج بتأشيرات غير مصرح بها، تصل غرامتها لـ10 آلاف ريال سعودي، أو حرمان من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.

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