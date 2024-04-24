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الزمالك هرم بجوار الأهلي.. خالد أبو بكر يعلق على إيقاف القيد للقلعة البيضاء

11:29 م الأربعاء 24 أبريل 2024

الإعلامي خالد أبو بكر

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كتبت - داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي الدكتور خالد أبو بكر عن استيائه إزاء إعلان الفيفا إيقاف القيد لنادي الزمالك حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، والتي تقدر بـ 2.4 مليون يورو.

وأكد أبو بكر، في برنامجه "كل يوم" على شاشة "ON"، أنه على الرغم من أنه أهلاوي، إلا أن نادي الزمالك يمثل هرمًا مهمًا بجانب النادي الأهلي، ولا يمكن تصور الدوري المصري دون وجود الزمالك.

وأضاف أبو بكر بأنه يفضل أن يكون الزمالك في الأمام، وأي ضربة تصيب الزمالك تصيب مصر بأكملها، معبرًا عن ثقته في مجلس إدارة نادي الزمالك وقدرتهم على التعامل مع القضية بجدية وكفاءة.

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