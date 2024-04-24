السياحة: إضافة 67 مطعمًا و493 بازار و32 مركز غوص لـ"المنشآت السياحية"

كتب- محمد أبو بكر:

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الاجتماع الدوري لمتابعة خطط ومستجدات تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري فيما يخص زيادة أعداد الغرف الفندقية وبما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وتابع الاجتماع، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، حجم النمو والتطور الذي شهدته أعداد الغرف الفندقية في مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بالإضافة إلى أعداد المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريا) والبازارات السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري ومراكز السفاري الجبلي.

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه خلال الفترة من مارس 2023 وحتى مارس 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، تم إضافة 67 مطعم سياحي للعدد الموجود حاليًا حتى بلغ 1490 مطعم سياحي.

وأشار "عامر"، إلى أنه أيضًا، تم إضافة 493 بازار حتى وصلت الأعداد الحالية لها إلى 3120 بازار، وزيادة عدد 32 مركز غوص حتى وصلت إلى 344 مركز، وإضافة 37 مركز أنشطة بحرية لتصل إلى 241 مركز، كما تم زيادة 8 يخت سفاري ليصل عددها إلى 208 يخت سفاري، و17 مركز سفاري جبلي.

يذكر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023، كانت قد بلغت 14209 غرفة.

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