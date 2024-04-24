مدير العمليات بالهلال الأحمر يكشف الجهود المصرية في تقديم المساعدات لغزة

كتبت-داليا الظنيني:

قال الدكتور لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إنه تم تجهيز أول شاحنة مساعدات غذائية لأهالي غزة يوم 8 أكتوبر، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف "غيث"، أن الهلال الأحمر المصري يعتبر منظومة لمساندة الدولة في الأزمات والطوارئ، قائلًا: نقدم عملنا بصورة احترافية وسريعة في تنفيذ المهام المكلفين بها.

وأوضح مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، في حلقة خاصة من ميناء رفح البري، أن المخازن الاستراتيجية للهلال الأحمر المصري وجهت فريق لإدارة الأزمة لدخول المساعدات الغذائية لـ غزة، مؤكدًا أنه تم دخول شاحنتين مساعدات طبية وغذائية بعد يومين من بداية الأزمة.

واستطرد أنه على الفور تم تفعيل الشبكة اللوجستية؛ لتقديم المساعدات الغذائية لأهالي غزة، قائلًا: لدينا مخازن استراتيجية للهلال الأحمر المصري في القاهرة والإسماعيلية وتم تجهيز منطقة لوجستية أخرى في رفح.

وأشار "غيث": هناك دورًا لوجستيا نقوم به في استقبال المساعدات الغذائية لأهالي غزة، ودورنا التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على استلام وتسليم شاحنات المساعدات.

وتابع مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه يتم فحص الشاحنات في المنطقة اللوجستية والتأكد من مطابقتها للصلاحية والشروط، ويتم فحص محتويات الشاحنة؛ للتأكد من صلاحيتها لمدة طويلة وجاهزية الشاحنة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية.