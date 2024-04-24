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البابا تواضروس: إضافة خميرة "الميرون" في قداس شم النسيم

09:37 م الأربعاء 24 أبريل 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

أشار قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى الأعياد التي ستحتفل بها الكنيسة خلال الأيام المقبلة، والتي تبدأ بعد غدٍ بجمعة ختام الصوم وصولًا إلى عيد القيامة وشم النسيم.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة.

ولفت قداسته، إلى أن قداس يوم الاثنين شم النسيم سيشهد إضافة خميرة زيت الميرون إلى زيت الميرون الجديد الذي تم إعداده وتقديسه في بداية الصوم الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الزيت حضر قداسات يومية طوال فترة الصوم، وستضاف إليه الخميرة في قداس شم النسيم، لتتم تعبئته ويوزع بعدها على إيبارشيات الكرازة المرقسية.

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البابا تواضروس الثاني عيد القيامة شم النسيم كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس
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