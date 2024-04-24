السيسي: المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية قادرة على احتضان البطولات العالمية

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، البطولة العربية العسكرية للفروسية، بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"العاصمة الإدارية الجديدة كانت أرضا فارغة، والحمد لله خلال 5 سنين بقى موجود كل المنشآت دي ومدينة أوروبية رياضية قادرة على تنظيم البطولات العالمية المختلفة، وفقًا للمعايير المختلفة".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل افتتاح بطولة الفروسية، بشكر كل الوفود على حضوركم وسعداء بوجودكم معانا، وبشكر كل من ساهم في إخراج هذه المنشآت والمدينة وأهنيه على النجاح، وبتكلم على الشركات والمسؤولين المصريين اللي عملوا دا بفضل الله.

وتابع: أعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، والتي تنظم خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).

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