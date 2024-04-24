مدير إدارة المدرعات: البطولة العسكرية للفروسية تجمع بين الشجاعة والمهارة

كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، إن بطولة البطولة العربية العسكرية للفروسية، تجمع بين الشجاعة والمهارة وتتحدد فيها القيم العسكرية بروح التنافس والتفوق في ساحة المنافسة، وتتلاقى الروح الرياضية مع تقاليد الشرف والفخر العسكرية.

وأضاف "لطفي"، خلال كلمته، على هامش افتتاح البطولة، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه من حسن الطالع أن تتواكب البطولة مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، مضيفًا: "سيادة الرئيس يطيب لي أن أرفع لكم أسمى آيات الاحترام والتقدير، معبرًا عن عميق الإمتنان لتشريفكم على الرغم من التزاماتكم الجسام في إحدى القلاع الرياضية الحديثة التي أطلت علينا في جمهوريتنا الجديدة".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، والتي تنظم خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).

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