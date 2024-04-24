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السيسي يتوسط صورة تذكارية مع المنتخبات المشاركة في البطولة العسكرية للفروسية

07:45 م الأربعاء 24 أبريل 2024

السيسي يتوسط صورة تذكارية مع المنتخبات المشاركة في

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كتب- محمد أبو بكر:

توسط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المنتخبات المشاركة في البطولة العربية العسكرية للفروسية.

ويشهد الرئيس السيسي، انطلاق فعاليات البطولة العربية المقامة في مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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