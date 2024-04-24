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بعد واقعة أحمد صلاح السعدني.. نقيب الصحفيين: آليات محددة لتغطية جنازات وعزاءات الفنانين

07:29 م الأربعاء 24 أبريل 2024

خالد البلشي

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل الاجتماع مع الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية مشيرا إلى أن الاجتماع ساده حالة من الود الكبير وأهمية الوصول إلى قواعد عامة خاصة بالعديد من الأمور منها التغطية الصحفية لجنازات الفنانين.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، اليوم الأربعاء ،أن الاجتماع تطرق إلى أهمية الوصول إلى قواعد عامة خاصة بتغطية الجنازات لمشاهير الفن، لافتا إلى أن للصحافة دور كبير في العديد من الملفات وتم خلال الاجتماع إلى إرساء قواعد ومعايير وآليات معينة لتغطية هذه الجنازات.

وأوضح أن الاجتماع ناقش التجاوزات في جنازات الفنانين، مبينا أن هناك تجاوزات يرتكبها غير الصحفيين وتم مناقشتها، وضرورة معالجتها.

وأكد أنه تم التنسيق مع شركة لتنظيم التغطية الصحفية لجنازات الفنانين، وتخصيص أماكن للعزاء والتغطية الصحفية مع الفنانين المشاركين في العزاء، والالتزام الكامل بها.

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه تم الاتفاق على تخصيص أماكن محددة في جنازات المشاهير للتغطية الصحفية، مضيفا أنه سيتم عمل كارنيهات خاصة بتغطية جنازات المشاهير، والتأكيد على أن التصوير سيكون بآليات محددة وفي الأماكن المخصصة وعدم التصوير من أمام المقابر.

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