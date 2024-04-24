بعد نجاحها في بورسعيد.. مواطنون ضد الغلاء: حملة لمقاطعة الأسماك بسوق العبور غدا

كتبت -داليا الظنيني:

كشف محمود العسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، آخر تفاصيل تأثير حملات مقاطعة الأسماك على الأسعار في الأسواق المحلية بالمحافظات.

وأضاف محمود العسقلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد وبعض المحافظات نجحت بشكل كبير في تخفيض الأسعار بالأسواق المحلية، مبينا أن بورسعيد تعتبر البلد الأكثر استهلاكا للأسماك في مصر.

وتابع: ننفذ حملة كبرى لمقاطعة الأسماك في سوق العبور بالقاهرة الكبرى، اعتبارا من غدًا الخميس وحتى شم النسيم، حيث أن سوق العبور هو بمثابة بورصة الأسماك في مصر، وأدعو جميع البلوجر والإعلاميين والصحفيين في كل مكان؛ بالحديث عن حملة المقاطعة على جميع الأسواق.

وأوضح أن ما حدث في سوق الأسماك سيؤثر على الأسعار بشكل كبير وواسع، وسألت في بورسعيد إمبارح وعرفت إن الأسعار وصلت لـ 30 و40 جنيه للكيلو في بعض الأنواع».

وأكمل: نطالب المساندة من الدولة ضد جشع التجار، مشددا على ضرورة التصدى لمثل هذه المواقف.

واختتم رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أناشد اتحاد منتجي الدواجن في مصر وأقول لهم: «اتعلموا من اللي حصل في السمك، لموا الدور لأن الناس مبقتش سهلة».

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