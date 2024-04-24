مصدر: مصر تكثف اتصالاتها لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار بغزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف؛ لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار المصدر، إلى أن كافة الاتصالات التي تجريها مصر الغرض منها وقف الحرب في غزة والحيلولة دون امتدادها إقليميًا.

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