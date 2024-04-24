"الجيزة": قطع المياه 6 ساعات بمنطقة بحدائق الأهرام في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن منطقة "أ"بحدائق الأهرام، لمدة ٦ ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧27 أبريل 2024.

وأوضحت "مياه الجيزة"، بحسب بيانها، أن سبب قطع المياه يعود إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع ١٨ أ.

ونوهت "الشركة"، إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يجب الاتصال على الخط الساخن رقم "125".

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