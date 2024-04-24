السيسي يشدد على وقف حرب غزة ويحذر من أي عملية عسكرية في رفح

كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته"؛ لبحث مستجدات الأوضاع في غزة.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة وحذر من أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية، مؤكدًا أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي الرئيس ورئيس الوزراء الهولندي، على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة وضمان نفاذ المساعدات، وضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام بالمنطقة.

وشدد "السيسي" ورئيس الوزراء الهولندي، على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام بالمنطقة.